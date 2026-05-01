Muş Valisi Çakır'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır mesajında, bu topraklarda yükselen her fabrika, işleyen her makine ve ekilen her tohumun isimsiz kahramanların sabrıyla, gayretiyle ve alın teriyle vücut bulduğunu belirtti.

Ülkenin büyüme iradesi, kalkınma azmi ve güçlü yarınlara olan inancının emekçilerin omuzlarında yükseldiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Türkiye, sadece hedef koyan değil, o hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışanların ülkesi olma iddiasını her geçen gün daha güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu büyük yürüyüşün arkasındaki en sağlam güç ise işçinin emeği, ustanın mahareti, üreticinin azmi ve çalışan her bir ferdimizin sorumluluk bilincidir. İnsan onuruna yakışır çalışma şartlarını sağlamak, emeğin hakkını zamanında ve eksiksiz teslim etmek, sosyal adaleti güçlendirmek ve fırsat eşitliğini büyütmek güçlü bir devletin en temel göstergelerindendir. Bu anlayışla atılan her adım, milletimizin birlik duygusunu pekiştirecek, geleceğe olan güvenini daha da artıracaktır."