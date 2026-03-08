Haberler

Muş Valisi'nden Kadınlar Günü Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında başta ailesinin yükünü omuzlayan, evladının geleceğine umut olan ve emeğiyle hayatın her alanına değer katan kadınlar olmak üzere, yüreğiyle dokunduğu her yeri güzelleştiren tüm kadınların gününü kutladığını belirtti.

Kadının fedakarlığın adı, merhametin sesi, sabrın ve dirayetin sembolü olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca milletimizin kaderinde söz sahibi olan kadınlarımız, kimi zaman cephede mermi taşımış, kimi zaman evladını vatan sevgisiyle yetiştirmiş, kimi zaman da emeğiyle üretimin ve kalkınmanın öncüsü olmuştur. Bugün de kadınlarımız eğitimden sağlığa, ekonomiden kamu hizmetine, kültürden sanata kadar hayatın her alanında alın teri, azmi ve inancıyla ülkemizin yarınlarını inşa etmektedir. Onların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha güvenle bakan bir toplumdur. Kadınların hayallerinin desteklendiği, emeklerinin takdir edildiği ve haklarının kararlılıkla korunduğu bir Türkiye hepimizin ortak sorumluluğudur."

Şefkatiyle yuvasını ayakta tutan, bilgisiyle yol gösteren, emeğiyle üreten ve duasıyla güç veren kadınların milletin en kıymetli hazinesi olduğunu belirten Çakır, "Başta aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli annelerimiz ve eşleri olmak üzere, hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sevgisiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın gününü gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
