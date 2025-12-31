Muş Valisi Çakır, yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti

Muş Valisi Avni Çakır, yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti, başarılar diledi.

Vali Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli ile merkeze bağlı Toprakkale köyü yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi.

Karla mücadele çalışması hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den bilgi alan Çakır, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra üniversite kavşağında uygulama yapan jandarma ekiplerini ziyaret eden Çakır, yeni yıllarını kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasındaki polisleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Çakır, basın mensuplarına, vatandaşlar ve devlet adına güvenlik güçlerine ve kamu görevlilerine kolaylıklar dilemek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

İl genelinde vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde kutlamaları amacıyla emniyet anlamında her türlü tedbiri aldıklarını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda jandarma sorumluluk sahamızda 1450 personel, emniyet sorumluluk sahamızda da 800 personelle gereken her türlü tedbirleri aldık. Bu tedbirlerimiz 2 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Yeni yılın tüm hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. 2026 yılında memleketimizi, ilimizi her bakımdan çok daha gelişmiş bir seviyeye ulaştırmak için uyum içinde çalışacağımızı tekrar ifade ediyorum."

Kentte kar yağışının devam ettiğini kaydeden Çakır, "İl Özel İdaresi olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. 68 iş makinemiz ve 110 personelimizle vatandaşın yeni yıla huzur içinde girmesi noktasında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 180 köy yolumuz şu an için kapalı durumda ama kar yağışı nedeniyle ilerleyen saatlerde muhtemelen biraz daha artacak. Vatandaşlarımızın konforunu arttırmak, ulaşımlarını kesintisiz sağlamak için sahada olacağız. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Çakır, ziyaret ettiği ekiplere tatlı ikramında bulundu.