Muş Valisi Çakır'dan ramazan mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, rahmetin yeryüzüne daha yoğun indiği, gönüllerin yumuşadığı, sofraların ve duaların çoğaldığı mübarek ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının sadece oruçla geçen bir ay değil, aynı zamanda kalplerin arındığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu ay, paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını yeniden hatırlama ayıdır. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmek, bir sofrayı birlikte paylaşmak, bir gönle dokunmak ramazanın ruhunu yaşatmanın en güzel yoludur. Muş'ta her zaman var olan birlik ve beraberlik ikliminin bu mübarek ayda daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Aynı ezanla oruca başlayıp aynı dualarla iftarı açtığımız bu kutlu günlerin hanelerimize huzur, kalplerimize sükunet, memleketimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin bizleri sağlık, afiyet ve esenlik içinde nice ramazanlara ulaştırsın."