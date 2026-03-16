Muş Valisi Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu gecenin manevi değerlerini ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, sağlık, barış ve esenlik dileğinde bulundu.

Vali Çakır, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın manevi iklimi içinde Kadir Gecesi'ne uluşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gecenin paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu kutlu gecede, gönüllerimizi kırgınlıklardan arındırmalı, sevgi ve hoşgörüyü büyütmeli, ihtiyaç sahiplerine el uzatarak kardeşliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Toplumsal huzurun ve bereketin yolu, birbirimize olan muhabbetimizi ve dayanışmamızı artırmaktan geçmektedir. Bu mübarek gecede edeceğimiz dualarda vatanımızın huzuru, milletimizin birlik ve beraberliği, mazlumların kurtuluşu ve tüm insanlığın barış ve esenliği için niyazda bulunmayı da unutmamalıyız. İnancımızın ve kadim değerlerimizin ışığında, geçmişimizden aldığımız güçle yarınlara daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum."

İslam aleminin Kadir Gecesi tebrik eden Çakır, bu gecenin ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, barış ve esenlik getirmesini diledi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Netanyahu'dan 2. 'ölmedim' videosu

Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor! Netanyahu'dan yeni görüntü
İran'dan Körfez'e yoğun saldırı: 7 komşuya 3 binden fazla füze fırlattı

İran komşu demedi, düğmeye bastı! 7 ülkeye binlercesini fırlattı
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır

MHP Lideri Bahçeli'den "Mescid-i Aksa" mesajı: Ankara ile Tahran...
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına sert tepki

İsrail'in kara harekatına Türkiye'den ilk tepki