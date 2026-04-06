Muş Valisi Çakır AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutlayarak, ajansın doğru ve güvenilir habercilikteki rolünü vurguladı. Çakır, Anadolu Ajansı'nın geçmişten gelen gücüyle geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğine inandığını belirtti.

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Çakır, mesajında, kurtuluş mücadelesinin en zorlu günlerinde hakikatin sesi olmak üzere yola çıkan AA'nın 106 yıldır aynı sorumluluk bilinciyle doğru ve güvenilir haberciliğin simgesi olma ilkesini sürdürdüğünü belirtti.

Kurulduğu günden bu yana milli iradenin sesi olan AA'nın, yalnızca ülkede değil dünyanın dört bir yanında gelişmeleri ilkeli ve tarafsız bir bakış açısıyla kamuoyuna ulaştırdığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Güçlü kurumsal hafızası, tecrübeli kadroları ve değişen medya dünyasına uyum sağlayan yenilikçi yaklaşımıyla Anadolu Ajansı, bugün de haberciliğin güvenilir adreslerinden biri olmayı başarmaktadır. Özellikle sahada görev yapan muhabirlerin, foto muhabirlerinin ve tüm çalışanlarının özverili gayretleri, bu başarının en önemli temelini oluşturmaktadır. Bu anlamlı yıl dönümünde, ilimizde ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan Anadolu Ajansı ailesinin her bir ferdine teşekkür ediyor, mesleklerini büyük bir sorumluluk ve inançla icra eden tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. 106 yıllık bu köklü çınarın, geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğine yürekten inanıyor, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı