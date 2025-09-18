Muş'un Bulanık İlçesinde İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

İlçe genelinde 19 bine yakın öğrencinin okulla buluştuğunu belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Hep birlikte yeni bir eğitim-öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Milletin en büyük sermayesi insan kaynağıdır. Öğrencilerin hem çağın gereklerine uygun bilgi ve teknolojiyle donatılması hem de milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesini çok önemsiyoruz. Öğretmenlik bir meslekten çok daha fazlasıdır, bir gönül işidir. Bulanık'ta görev yaptığım süreçte sizlerin özverisiyle eğitimin her geçen gün yükseldiğine şahitlik ettim. Kaymakamlık olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim."

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve gösteriler yaptığı programa, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk, Komando Asayiş Bölük Komutanı Üsteğmen Samet Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz katıldı.