Muş'ta yolda bulunan cüzdan sahibine ulaştırıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde yolda bulunan cüzdan, duyarlı bir vatandaş sayesinde sahibine ulaştırıldı.

Bulanık ilçesinde yaşayan Mehmet Güneş, yolda bulduğu cüzdanı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yapılan incelemede cüzdanın, Malazgirt ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşayan R.E'ye ait olduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen R.E, cüzdanını teslim aldı.

İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, ilçe sakinlerinden Güneş'in örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Bu tür duyarlı hareketler hem güven duygusunu artırır hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Kendisine teşekkür ediyor, bu davranışın herkese örnek olmasını diliyoruz." dedi.

Cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan R.E. ise "Cüzdanımı kaybettiğimde çok üzülmüştüm. İçinde önemli eşyalarım vardı. Emniyetten arayıp bulunduğunu söylediklerinde çok sevindim. Cüzdanımı bulup teslim eden Mehmet Güneş'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.