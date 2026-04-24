Muş'ta yolda bulunan cüzdan sahibine ulaştırıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde yolda bulunan cüzdan, duyarlı bir vatandaş sayesinde sahibine ulaştırıldı.

Bulanık ilçesinde yaşayan Mehmet Güneş, yolda bulduğu cüzdanı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yapılan incelemede cüzdanın, Malazgirt ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşayan R.E'ye ait olduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen R.E, cüzdanını teslim aldı.

İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, ilçe sakinlerinden Güneş'in örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Bu tür duyarlı hareketler hem güven duygusunu artırır hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Kendisine teşekkür ediyor, bu davranışın herkese örnek olmasını diliyoruz." dedi.

Cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan R.E. ise "Cüzdanımı kaybettiğimde çok üzülmüştüm. İçinde önemli eşyalarım vardı. Emniyetten arayıp bulunduğunu söylediklerinde çok sevindim. Cüzdanımı bulup teslim eden Mehmet Güneş'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

Diş ağrısıyla gitti, ağzında diş kalmadı
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Trump'ın 'vur' emri altın fiyatlarını vurdu! Bir ilk yaşanabilir

Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu
Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

Diş ağrısıyla gitti, ağzında diş kalmadı
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı

Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin tek tek açıkladı