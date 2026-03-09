Muş'ta Yeşilay Haftası'nda yaklaşık 12 bin kişi bağımlılığa karşı bilinçlendirildi

Muş Yeşilay Şubesi bünyesinde görev yapan uzmanlar ve gönüllüler, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 12 bin kişiyi bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Kentte bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Yeşilay uzmanları ve gönüllülerden oluşan 70 kişilik ekip, hafta boyunca kentin birçok noktasında etkinlikler yaparak bağımlılığın önlenebilmesi için seferber oldu.

Açılan stantlarda broşürler dağıtarak insanları bilgilendiren gönüllüler ve uzmanlar, okullara da giderek teknoloji, sigara ve tütün bağımlılığı konusunda seminerler vererek öğrencilere dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler aktardı.

Ekiptekiler, gittikleri okullarda öğrencilerle şarkılar eşliğinde oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirmelerini de sağladı.

Kent merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerde çalışma yürüten ekipler, hafta boyunca açtıkları stantlarla, katıldıkları eğitim programları ve ziyaretlerle yaklaşık 12 bin kişiye ulaştı.

Yeşilay Muş Şube Başkanı Zülfü Gümüştekin, AA muhabirine, 5 Mart 1920'de kurulan Yeşilay'ın 106. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yeşilayın kurulduğu günden bu yana bağımlılıklarla mücadele eden ve önlemeye yönelik çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anımsatan Gümüştekin, "1-7 Mart'ta Muş'ta stant çalışmaları yaptık, okul, esnaf ve kamu kurum ziyaretleri gerçekleştirdik. Bir haftalık süreçte yaklaşık 12 bin vatandaşımıza ve öğrencimize ulaştık. Faaliyetlerimize 70 gönüllü üniversite öğrencisi katıldı. İl merkezinde, ilçelerde ve köylerde çalışmalarımızı tamamladık. Amacımız insanlarımızı bağımlılığa karşı uyarmak ve farkındalık oluşturmaktır." dedi.

"Yaklaşık 700 gönüllü kazandık"

"Ağaç yaş iken eğilir" atasözünden hareketle anaokulundan başlayarak öğrencilere bağımlılıklar konusunda farkındalık kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Gümüştekin, şöyle konuştu:"

"Anaokulunda sağlıklı yaşam becerilerini kazandırma eğitimi verilirken ilk ve ortaokullarda teknoloji bağımlılığı eğitimlerini veriyoruz. Liselerde ise teknolojinin yanında tütün bağımlılığına karşı bir çalışma yapıyoruz. Özellikle madde kullanım yaşının aşağılara düşmesiyle liselerimizde madde bağımlılığına karşı çalışmalar yürütmekteyiz. Üniversite ve liselerde akran zorbalığına karşı bir eğitim düzenliyoruz. Esnafımızı tek tek dolaşarak Yeşilay ve bağımlılıklar hakkında bilgilendirmekteyiz. Esnafımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Artık bağımlılık olayının ciddi anlamda toplumu germesi ve zararlı yönlerinin görünür olmasından kaynaklanmaktadır. Bir haftada özellikle üniversite öğrencilerimiz başta olmakla birlikte esnaflarımızın katılımıyla yaklaşık 700 gönüllü kazandık."

Gönüllülerden Zeynep Poyraz da Yeşilay gönüllüleri olarak Güzeltepe İlkokuluna gittiklerini belirterek, "Öğrencilerle oyunlar oynadık ve güzel vakit geçirdik. Verdiğimiz eğitimde bağımlılıkla mücadelenin önemini vurguladık. Bu tür etkinliklerle daha çok çocukla iç içe olmayı, daha çok farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Özel Muş Bilim Teknik Koleji Müdür Yardımcısı Serap Kurt ise "Ülkemizde 1-7 Mart tarihleri Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Yeşilay gönüllüleri, okulumuza gelerek teknoloji ve tütün bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi verdi. Aynı zamanda okulumuzun bahçesinde öğrencilerimize yönelik etkinlikler yapıldı. Öğrencilerimiz de unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik ve seminerden dolayı Yeşilay Muş Şubesi'ndeki uzman ve gönüllülerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.