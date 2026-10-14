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Muş'ta uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi

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Muş'ta uyuşturucu suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta uyuşturucu suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda il merkezinde düzenlenen çalışmada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 5 yıl 10 ay ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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