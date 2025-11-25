Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere ait ikametlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi ve 17,51 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şüpheliye ait ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramada, 17,51 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel