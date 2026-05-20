Bulanık'ta 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda öğrencilerin hazırladığı 11 proje sergilendi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, açılışını yaptığı fuarın hayırlı olmasını diledi.

Öğrencileri tebrik eden Koşansu, "TÜBİTAK destekli bu anlamlı programda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve özellikle çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu fuarın geleceğin bilim insanlarına, mühendislerine ve öğretmenlerine ilham vereceğine inanıyoruz." dedi.

Okul müdürü Yakup Karabalık da bilim fuarlarının, araştıran, sorgulayan ve üreten bireylerin yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.