Muş'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Balotu Köyü İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, projenin öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

Bilim fuarlarının çevreye bilimsel bir gözle bakmayı sağladığını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Bilim fuarları, bilimin hayattaki öneminin kavramasına ve öğrencilerin derslerine daha yüksek motivasyonla devam etmesine yardımcı oluyor. Öğrencilere belirlediğiniz konularda kendi keşiflerini yapma olanağı sunar. Bu doğrultuda öğrencilerimize rehberlik aşamasında yardımcı olan öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkürlerimizi iletiyor, emeklerinden dolayı tebrik ediyoruz."

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.