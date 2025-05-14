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Muş'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Düzenlendi

Muş'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Düzenlendi
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Muş'un Bulanık ilçesinde Balotu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, bilim fuarının öğrencilerin öğrenme isteklerini artırdığını ve bilimin önemini kavratmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Balotu Köyü İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, projenin öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

Bilim fuarlarının çevreye bilimsel bir gözle bakmayı sağladığını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Bilim fuarları, bilimin hayattaki öneminin kavramasına ve öğrencilerin derslerine daha yüksek motivasyonla devam etmesine yardımcı oluyor. Öğrencilere belirlediğiniz konularda kendi keşiflerini yapma olanağı sunar. Bu doğrultuda öğrencilerimize rehberlik aşamasında yardımcı olan öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkürlerimizi iletiyor, emeklerinden dolayı tebrik ediyoruz."

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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