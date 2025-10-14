Haberler

Muş'ta Tren Kazasında 17 Öğrenci Yaralandı

Muş'ta hemzemin geçitte trenin öğrenci servisine çarpması sonucu 17 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın sebebi üzerine incelemeler sürüyor.

Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı serviste ilk belirlemelere göre 17 öğrenci yaralandı.

Tatvan-Elazığ seferini yapan tren, Yeşilce Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Ramazan Aytulun idaresindeki 49 S 0044 plakalı öğrenci servisine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 17 öğrenci, ekiplerin müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kazanın ardından hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Altay, şöyle konuştu:

"2071 Melikşah Ortaokulumuzun özel öğrenci servisi tren kavşağından geçerken aracın sol kısmına trenin çarpması sonucu öğrencilerimiz hafif şekilde yaralandı. Tedbiren öğrencilerimizin tamamı hastaneye sevk edildi ve müşahede altına alındı. Çok şükür hiçbir öğrencimizde hayati tehlike yok. Bir daha böyle kazaların yaşanmaması için arkadaşlarımıza daha dikkatli olunması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Servis aracında ilk aldığımız bilgiye göre 17 öğrenci bulunduğu noktasında bilgi var."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
