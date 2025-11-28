Haberler

Muş'ta Silahlı Kavga: İki Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki şüpheli tutuklandı. Olay sonrası mermi kovanları ve sopalar ele geçirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 11 Kasım'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zafer Mahallesi'nde iki aile arasında okulda başlayan anlaşmazlığın büyümesi sonucu 11 Kasım'da çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Ağır yaralı Sidar Kırdar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Abdulmutalip Kırdar tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ekiplerce olay yerinde mermi kovanları ve çekirdeği ile sopalar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında çok sayıda ikamette arama yapan ekipler, firari şüpheliler Ç.G. ve E.G'yi 25 Kasım'da suç aleti olduğu değerlendirilen silahla yakaladı.

Zanlılar, dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince Patnos Kapalı L Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Haberler.com
500
