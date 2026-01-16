Muş'ta silah ve mühimmat operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Muş'ta düzenlenen operasyonda polis ekipleri, 3 adreste gerçekleştirdikleri aramalarda silah ve mühimmat ele geçirerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde 4 şüpheliye yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda silah, 110 fişek, 4 şarjör, 3 av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel