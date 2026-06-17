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Muş'ta evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli gözaltına alındı

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Muş’un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Bulanık ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirilen evde bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü ve 200 fişek, tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 102 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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