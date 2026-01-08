Muş'ta şehit yakınları ve gazilere yönelik 'ebru kursu' açıldı

Muş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezince şehit yakınları ve gazilere yönelik "ebru kursu" açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde devam eden kursu ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, basın mensuplarına, mesleki kursları önemsediklerini söyledi.

Kurslarla katılımcıların kendilerini ifade etmelerini, özgüvenlerini artırmalarını ve toplumla bağ kurmalarını hedeflediklerini belirten Kırtay, şunları kaydetti:

"Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizler için çok kıymetliler. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle işbirliği protokolü imzaladık. Kursiyerlerimizle istişare ettikten sonra geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatını tercih ettik. Bu kapsamda ebru kursumuzu açtık. Geleneksel sanatlarımız içinde kıymetli bir sanat dalıdır."

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran ise "Bu kursun bizler için ayrı bir önemi bulunmakta. Kursta, vatanın minnettar olduğu aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin birinci derece yakınları kursiyer olarak eğitim görmektedir. Kursiyerlerimiz burada güzel vakit geçirmektedir." dedi.