Muş'ta ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı

Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve Bulanık ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 10 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 tabanca şarjörü, 400 tabanca mühimmatı ile 3 yasaklı yayın niteliğinde kitap ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen malzemelere el konuldu.