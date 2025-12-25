Haberler

Muş'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam aleminde rahmet ve bereketin simgesi olan Regaip Kandili, Muş'ta camilerde düzenlenen dualarla kutlandı. İl Müftüsü İbrahim Yavuz, cemaatin kandilini tebrik ederek, Recep ayının önemine vurgu yaptı ve bu dönemde duaların kabul olduğuna dikkat çekti.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, Muş'ta dualarla idrak edildi.

Kentteki İmam Şafi Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Recep ayının ilk haftasındaki cuma gecesinin Regaip Kandili olarak kabul edildiğini söyledi.

Vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimiz, bu ayla ilgili olarak 'Allah'ım bize recep ve şabanı mübarek kıl ve ramazana ulaştır' şeklinde dua ediyor. Duaların kabul olduğu, günahların af olduğu bir mevsime daha kavuşmuş bulunuyoruz. Recep ayının ilk cuma gecesi aynı zamanda Regaip gecesi. Bu vesileyle camilerimize, camilerimizi dolduran tüm cemaatimizin, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni canı gönülden tebrik ediyorum."

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu

Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok