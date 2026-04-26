Muş'ta polis ekipleri, kimliğini unutan öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi

Muş'un Bulanık ilçesinde nüfus cüzdanını evde unutan öğrenci, polis ekiplerince bursluluk sınavına yetiştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girmek için Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen 6. sınıf öğrencisi Ayşenur Kundu, kimlik belgesini evde unuttuğunu fark etti.

Sınava katılabilmek için polis ekiplerinden yardım isteyen Kundu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitlik Mahallesi'ndeki evine götürülerek kimlik belgesini alması sağlandı.

Polis ekipleri, sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula ulaştırdı.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
