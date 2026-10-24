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Muş'ta polis denetiminde 57 araç kontrol edildi, aranan bir kişi yakalandı

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Muş'ta polis ekiplerinin kent merkezinde saat 18.00-19.30 arasında yaptığı denetimlerde 57 araç kontrol edildi ve 437 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Parklar, eski otogarın boş alanı ve metruk binalarda sürdürülen uygulamada aranan bir kişi yakalandı.

Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 57 araç kontrol edildi, 437 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde saat 18.00-19.30 arasında yapılan uygulama kapsamında Lale Vadisi Parkı, Millet Bahçesi, Göletli Park, eski otogarın boş alanı ve il genelindeki metruk binalarda denetim gerçekleştirildi.

Uygulamada 57 araç kontrol edilirken 437 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde, aranan bir kişi yakalandı.

Açıklamada, uygulama ve denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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