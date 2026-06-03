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Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde her hafta çarşamba günü eylem yaparak evlatlarına teslim olma çağrısında bulunuyor. 11 yıldır oğlundan haber alamayan anne ve 14 yıldır acı çeken baba, yetkililere seslendi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna seslenen Koçhan, "Yavrum, sensiz bayramımız kara geçti. Gittiğin günden beri bizi etkiliyorsun. Gel, beni, babanı düşün. Gelin devlete sığının, teslim olun. Yolunuz yol değil." dedi.

Baba Halit Altun ise "14 yıldır bu acıyla yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ediyoruz. Artık ölü gibiyiz. Dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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