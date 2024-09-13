Muş'ta Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Muş'ta Karayolları Kavşağı'nda meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Karayolları Kavşağı'nda Sadık Taneri idaresindeki 34 RK 1985 plakalı otomobil ile Osman Alas'ın kullandığı 33 ACE 540 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.