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Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

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Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kalaşnikof tüfek, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Bulanık ilçesinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 tabanca şarjörü, 231 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 14 tabanca mermisi ele geçirildi.

Silah ve mühimmata el konuldu, gözaltına alınan şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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