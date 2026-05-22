Haberler

Muş'ta öğrenciler, kuluçka ortamında civciv üretti

Muş'ta öğrenciler, kuluçka ortamında civciv üretti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta İlyas Sami İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları kuluçka ortamında civciv çıkardı. Projeyle çocuklar doğa ve hayvan sevgisi ile sorumluluk bilinci kazanıyor.

Muş'ta İlyas Sami İlkokulu'nda öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları kuluçka ortamında civciv üretti.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, proje sayesinde çocukların doğaya ve hayvanlara karşı sorumluluk bilinci kazandığını söyledi.

Şehirde çocukların doğayla yeterince temas kuramadığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Burada çocuklarımızın hayata hazırlanması ve doğayla bütünleşik bir yaşam sürdürebilmesi adına örnek bir projeye şahitlik ettik. Öğrencilerimiz, köylerden getirdikleri tavuk yumurtalarını geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan özel bir sistem içerisinde kuluçkaya yatırarak civciv çıkarıyor. Daha sonra bu civcivleri besleyip büyüterek sorumluluk duygusunu öğreniyor. Bu proje sayesinde çocuklarımız merhamet duygusunu yaşayarak öğreniyor. Doğayla iç içe olmayı, diğer canlılarla birlikte yaşamayı ve sorumluluk almayı deneyimliyorlar."

Sınıf öğretmeni Mustafa Gökarslan ise "Kuluçka Okulda, Çocuk Doğada Projesi için kullandığımız malzemelerin yaklaşık yüzde 80'i atık materyallerden oluşuyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geri dönüşüm bilincini çocuklara kazandırmayı amaçladık. Öğrenciler yumurtaları okula getirip üzerlerine isimlerini yazıyor. Daha sonra bu yumurtaları kuluçka makinesine yerleştiriyoruz. Yaklaşık 21 gün sonunda çıkan civcivleri kümese alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?

Aracı isme canlı yayında zor soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Hatay'da sele kapılarak kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Asi Nehri geri verdi! Selde akıntıya kapılan Deniz'den acı haber

Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı

Leroy Sane Almanya'yı karıştırdı
Aziziye destanının kahramanı Nene Hatun'un arşiv görüntüleri ortaya çıktı

İşte Osmanlı-Rus Savaşı'nın kadın kahramanı! Görüntüleri ortaya çıktı
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
25 yıllık sır çözüldü! Hande Çinkitaş cinayetinde baba tutuklandı

25 yıllık sır çözüldü! Küçük Hande'nin katili en yakını çıktı
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Yeni danışmanından ilk açıklama