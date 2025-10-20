Haberler

Muş'ta Muhtarlar Günü Kutlandı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla bir araya gelerek, muhtarların devletle vatandaş arasındaki önemli rolüne vurgu yaptı. Programda muhtarların sorun ve taleplerinin dinlendiği belirtildi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Göl Park'ta düzenlenen programda konuşan Koşansu, muhtarlık müessesesinin devlet yönetimindeki önemine değindi.

Muhtarların yerel yönetimlerin temel taşı olduğunu belirten Koşansu, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki muhtarlarımız, yerel yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarıdır. Devlet ile vatandaş arasında kurulan en sağlam ve en samimi köprüyü temsil etmektedir. Köyünü, mahallesini en iyi bilen kişiler olarak vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını devlet kurumlarına aktaran önemli bir görevi yerine getirirler." dedi.

Koşansu, birlik ve beraberliğin önemine değinerek ilçenin yaşam standardını daha yükseğe taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Muhtarların sorun ve taleplerinin dinlendiği programa İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk, kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
