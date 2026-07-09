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Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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Muş-Erzurum kara yolunda jandarma trafik ekipleri motosiklet sürücülerini denetleyerek trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Sürücü belgesi ve araç evrakı kontrolü yapıldı.

Muş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Muş-Erzurum kara yolunda çalışma yürüten ekipler, motosiklet kullanıcılarını trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Sürücü belgesi ve araç evrakı kontrolü yapan ekiplerin, denetimlerine belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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