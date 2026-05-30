Çar Çayı'na düşen köpeği, elini ısırmasına rağmen kurtardı

Muş'ta Çar Çayı'na düşüp mahsur kalan köpek, kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erinin elini ısırdı. Yaralanmasına rağmen köpeği kurtaran itfaiye eri, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir köpeğin Yeni Mahalle'de bulunan Çar Çayı'na düştüğü ve akıntıya kapılarak mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Bir itfaiye eri, merdivenle mahsur kalan köpeğin yanına ulaştı. Kurtarma çalışması sırasında korkan köpek, kendisini tutan itfaiye erinin elini ısırdı. İtfaiye eri, yaralanmasına rağmen kurtarmaktan vazgeçmediği köpeği yukarıda bekleyen mesai arkadaşlarına uzattı. Yaralanan itfaiye erinin Muş Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Haber: Muhammed Sami MARAL / MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
