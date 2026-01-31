Haberler

Muş'ta kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Muş'ta kapağı açık kalan bir kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve köpeği sağ salim kurtardı.

MUŞ'ta kapağı açık bırakılan kuyuya düşen köpeği, itfaiye ekibi kurtardı.

Muş il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kıyık köyünde, kapağı açık bırakılan kuyuya düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından kuyuya düşen köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, güveni bir alana bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

