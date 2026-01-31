Haberler

Muş'ta kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Muş'ta kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Muş'un Kıyık köyünde, kapağı açık bırakılan bir kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, köpeği sağ salim yüzeye çıkardı.

MUŞ'ta kapağı açık bırakılan kuyuya düşen köpeği, itfaiye ekibi kurtardı.

Muş il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kıyık köyünde, kapağı açık bırakılan kuyuya düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından kuyuya düşen köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, güveni bir alana bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
