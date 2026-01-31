Muş'ta kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

MUŞ'ta kapağı açık bırakılan kuyuya düşen köpeği, itfaiye ekibi kurtardı.

Muş il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kıyık köyünde, kapağı açık bırakılan kuyuya düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından kuyuya düşen köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, güveni bir alana bırakıldı.