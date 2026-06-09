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Muş'ta "Köklerden Geleceğe Tarihi Kahramanlar" programı yapıldı

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Muş'ta düzenlenen programda öğrenciler, Türk tarihinin önemli isimlerini canlandırdı; şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Muş'ta "Köklerden Geleceğe Tarihi Kahramanlar" programı düzenlendi.

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Yeşilce İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, Türk tarihinin önemli isimlerini canlandırdı.

Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sunulduğu programda, Türk Kızılay Şubesince katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Programa Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Başkanı Gökmen Taylan, yazar Suat Turgut, Kore Gazisi Hüsnü Kaya, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
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