Muş'ta Kış Şartlarına Hazırlık: Acil Sağlık Ekipleri Görev Başında

Muş'ta 112 Acil Sağlık ekipleri, kışın kar nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerinde rahatsızlananlara hızlı müdahale etmek için hazırlıklarını tamamladı. İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, ambulansların bakımının yapıldığını ve zorlu kış şartlarında sağlık hizmetlerine erişimin kesintiye uğramaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, araçların bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Ağır kış şartlarında en kısa sürede hastaların sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için koordineli şekilde çalışacaklarını ifade eden Ömür, "Hem Doğu Anadolu'da bulunmamız hem de rakımın yüksek olması kış mevsiminin çetin geçmesine neden oluyor. Sağlık Müdürlüğü olarak, zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi noktasında bir sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Gerek ambulanslarımızın bakımı gerekse çalışan personelimizin hizmet içi eğitimlerini tamamlayarak bugüne geldik." diye konuştu.

Kış mevsimi için özel donanımlı araçların da hazır olduğunu belirten Ömür, şunları kaydetti:

"İlimizde 20 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmakta ve yaklaşık 262 personelle hizmet vermekteyiz. Bunun yanında 80 arkadaşımız da UMKE gönüllüsü olarak görev yapmakta. 366 köyümüz ve 180'e yakın mezramız bulunuyor. Zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşayabiliyoruz. Kar tipi ambulansımız var. Her an paletli tipe dönüşebilecek 10 ambulansımız da mevcut. Vatandaşlarımızdan gereksiz çağrılardan uzak durmalarını istirham ediyoruz."

