Muş'ta "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ne başvurular başladı

Muş'ta "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" için başvurular alınmaya başlandı.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi ile kırsalda küçükbaş hayvancılığın artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Tarım ve hayvancılığın ülkenin en önemli ve öncelikli konu başlıklarından biri olduğunu belirten Gönç, şunları ifade etti:

"Hayvancılık oldukça önemli ve stratejik bir sektör. Bu anlamda bakanlık olarak çok önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Yürüttüğümüz bu çalışmalardan biri de Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesidir. Bu projemizdeki temel amacımız kırsalda üretimi artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, genç ve kadın girişimcilerimizin üretimde yer almalarını sağlamaktır. Bu amaçla bakanlığımıza bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletmelerimizde bulunan kaliteli damızlık küçükbaş hayvanları uygun maliyetlerle üreticilerimizle buluşturuyoruz. Proje kapsamında her besiciye 100 küçükbaş hayvan desteğinde bulunulacak. Başvurular 30 Nisan'a kadar devam edecek."

Projeden yararlanmak için başvuru yapan besici Raşit Ekici de "Bu tür projeler, çiftçilere destek verilmesi açısından çok önemli. Yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvan sayısını artırmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
