Muş'ta Kırköy Belediyesi Kilitli Parke Taşı Çalışmalarına Devam Ediyor

Kırköy beldesinde belediye ekipleri, mahallerdeki kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Yaktı, vatandaşların çamurlu sokaklarda yürümemesi için projelerin devam edeceğini vurguladı.

Muş'un Kırköy beldesinde belediye ekipleri, kilitki parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle ve ara sokaklarda yürütülen çalışmaları inceleyen Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Göreve başladığı günden itibaren başta alt yapı olmak üzere kaldırım ve refüj çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Yaktı, "Hedefimiz beldemizde çamurlu hiçbir sokak bırakmamak. Çocuklarımız, vatandaşlarımız okula, sağlık ocağına, camiye ve Kur'an kursuna ayakları çamura, toza değmeden gidecekleri yere rahatlıkla gidip gelebilsinler. İnsanlarımız en iyi hizmete layıktır. Bizim zaten sözümüz vardı. Beldemize kilitli parke taş yapmak suretiyle insanlarımızı çamurdan kurtaracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
