Muş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Muş'un Korkut ilçesinde, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. ekipler tarafından saklandığı ikamette yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT, Muş İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U.'nun bir ikamette saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel