Muş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Muş'un Korkut ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT, Muş İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U.'nun bir ikamette saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü hakkında işlem yapıldı.