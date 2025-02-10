Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Muş'un Bulanık ilçesindeki Uzgörür Belediyesi ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolları açık tutmak için karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür Belediyesi ekipleri, beldede tipi nedeneyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan Bilican Dağı eteklerindeki Alagez Mahallesi ile Günyurdu köyü arasındaki yolda çalışma başlattı.
Ekipler, tipi nedeniyle zaman zaman kapanan yolu açık tutmak için çaba sarf ediyor.
Belde Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, son günlerdeki kar yağışı sonrası köy ve mahallelere ulaşımdaki olumsuzlukları gidermek için tedbir aldıklarını söyledi.
Köylerin yolunu ve belde sokaklarını kardan temizlediklerini belirten Gündoğdu, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.