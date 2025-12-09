Muş'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
Muş'un Hasköy-Mutki kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 araçtaki 10 kişi, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 araç yolda kaldı.
Araçtakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalanların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.
Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel