Kar kalınlığı 60 santimetre olan Muş'ta 350 köy yolu kapandı

Kar kalınlığı 60 santimetre olan Muş'ta 350 köy yolu kapandı
Güncelleme:
Muş'ta etkili olan kar yağışı sonucu kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, 350 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediyenin kar temizleme çalışmaları sürerken, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için mücadele ediyor.

KAR kalınlığının 60 santimetre olduğu Muş'ta 350 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Muş'ta gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kent merkezinde Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve temizlik çalışması başlattı. Vatandaşlar da iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi. Diğer yandan kar yağışı nedeniyle Muş merkez ve ilçelere bağlı 350 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

