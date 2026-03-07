Muş'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 80 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yollar açıldı.
Merkeze bağlı Bostankent grup köy yolunda, yaklaşık 80 kişinin bulunduğu araçlar bölgede kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolu açan ekipler, araçların ilerlemesini sağladı.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım