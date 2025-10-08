Haberler

Muş'ta Jandarma Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Muş'ta jandarma ekipleri, bir şüphelinin evinin bahçesindeki tezek birikintisinin altında gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirdi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'nın evinin bahçesindeki tezek birikintisinin altında silah ve mühimmat sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tezek birikintisinin altında ve şüphelinin aracında yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ve çeşitli silahlara ait 381 fişek ele geçirdi.

S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
