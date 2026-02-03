Haberler

Muş'ta 45 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Güncelleme:
Muş'ta jandarma ekipleri, Güzeltepe köyünde bir araçta yaptıkları aramada 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Muş'ta jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzeltepe köyünde bir kişinin aracında kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.

Araçta yapılan aramada 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
