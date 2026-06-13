Haberler

Muş'ta 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" ile "kasten yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti

O ülkeyle dalga geçti, ortalık karıştı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı
Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü