Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı

Muş'ta iki aile arasındaki husumet, barışla sonlandı.

Geçen yıl bir kişinin öldürülmesiyle aralarında husumet oluşan Demir ve Yıldırım aileleri için İmam-ı Şafi Camisi'nde barış töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, aile fertleri kucaklaşarak barıştı.

Programa katılan Vali Avni Çakır, duyarlılık gösteren iki aile mensuplarına teşekkür etti.

Husumetin bitmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Gençlerin sebebini dahi bilmediği bir anlaşmazlığın aileleri nasıl böldüğünü, köydeki, ilçedeki, ildeki huzurun nasıl etkilendiğini gördüm. Bugün de çok acılı bir olayın, husumetin barışla sona ermesi için buradayız. Demir ve Yıldırım aileleri birbirinden güzide iki ailemiz. Demir ailesinin başı sağ olsun. Allah o evladımıza rahmetiyle muamele etsin, cennetiyle onu şereflendirsin. Yıldırım ailesi bu olaydan dolayı çok üzülmüştü. Demir ailesi büyük bir erdem gösterdi. Affetmek büyük bir erdemliktir."

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, İl Müftü Vekili Ömer Seven, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.