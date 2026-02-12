Haberler

Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı

Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta Demir ve Yıldırım aileleri arasında geçen yıl yaşanan bir ölümle başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi. Vali Avni Çakır'ın da katıldığı törende aile fertleri kucaklaşarak birbirlerine affetme mesajı verdiler.

Muş'ta iki aile arasındaki husumet, barışla sonlandı.

Geçen yıl bir kişinin öldürülmesiyle aralarında husumet oluşan Demir ve Yıldırım aileleri için İmam-ı Şafi Camisi'nde barış töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, aile fertleri kucaklaşarak barıştı.

Programa katılan Vali Avni Çakır, duyarlılık gösteren iki aile mensuplarına teşekkür etti.

Husumetin bitmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Gençlerin sebebini dahi bilmediği bir anlaşmazlığın aileleri nasıl böldüğünü, köydeki, ilçedeki, ildeki huzurun nasıl etkilendiğini gördüm. Bugün de çok acılı bir olayın, husumetin barışla sona ermesi için buradayız. Demir ve Yıldırım aileleri birbirinden güzide iki ailemiz. Demir ailesinin başı sağ olsun. Allah o evladımıza rahmetiyle muamele etsin, cennetiyle onu şereflendirsin. Yıldırım ailesi bu olaydan dolayı çok üzülmüştü. Demir ailesi büyük bir erdem gösterdi. Affetmek büyük bir erdemliktir."

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, İl Müftü Vekili Ömer Seven, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Yaptığı milyon dolarlık yatırım dikkat çekti
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Yaptığı milyon dolarlık yatırım dikkat çekti
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı