Muş'ta Hint Keneviri Yetiştiricilerine Gözaltı

Muş'ta bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı adreslerde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

İki adrese düzenlenen operasyonda ev ve bahçelerde 2058 Hint keneviri ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İ.G. ve M.G. gözaltına alındı.