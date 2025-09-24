Muş'ta Hint Keneviri Yetiştiricilerine Gözaltı
Muş'ta jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen 2058 Hint keneviri ve 50 gram kenevir tohumu ile ilgili soruşturma sürüyor.
Muş'ta bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı adreslerde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
İki adrese düzenlenen operasyonda ev ve bahçelerde 2058 Hint keneviri ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
İ.G. ve M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel