Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yılsonu Sergisi Açıldı

Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yılsonu Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri çerçevesinde açılan yılsonu sergisinde kursiyerlerin yaptıkları ürünler sergilendi. Kaymakam Koşansu, kursların önemine değinerek işbirliklerinin gerekliliğini vurguladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen sergide konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kurslar sayesinde kursiyerlerin yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Sergide birbirinden güzel ürünlerin yer aldığını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Kursları çeşitlendirmemiz diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğine bağlı. Bu konuda işbirliği yapan kişi ve kurumlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin artmasını temenni ediyorum. Birlikte çalışmayı ne kadar koordineli bir şekilde başarırsak daha verimli, daha güzel ve faydalı sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz. Yılsonu sergimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı da "2024-2025 eğitim öğretim yılında 103 kursta 2 bin 100 kursiyere eğitim verdik. Kursiyerlerimiz çok güzel ürünler ortaya çıkardılar." dedi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, CHP İlçe Başkanı Şemsettin Onuler ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni düzenleme 2 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Akaryakıt satışlarına yeni düzenleme geliyor
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu

13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.