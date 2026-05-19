Muş'ta Güneşli Havalar Parkları Doldurdu

Muş'ta havanın ısınmasıyla park ve mesire alanlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, uzun ve sert geçen kışın ardından güneşli havanın tadını çıkarırken, çocuklar parkta eğlenirken büyükler çay keyfi yaptı.

Göletli Park ve diğer mesire alanlarını dolduran vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlardan Yunus Kandemir, kışın uzun ve sert geçtiğini söyledi.

Güneşli havayı değerlendirmek istediklerini belirten Kandemir, "Muş'ta bu yıl geçmiş yıllara göre yoğun kar ve yağışlı geçti. Eskiden nisan, mayıs aylarında tişörtle gezerdik. Bu sene soğuk havanın etkisini bu aylarda da hissettik." dedi.

Ramazan Konak ise "Mayıs ayının sonuna geldik. İlk defa güneşli havayı görünce kendimizi Muş'un parklarına, bahçelerine atık. Yağmur, kar ve tipi nedeniyle 6 aydır evimizden çıkamamıştık. Şimdi güneşli havada çocuklar parkta eğlenirken bizler de çayımızı yudumluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
