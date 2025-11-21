Muş'ta Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A, saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.