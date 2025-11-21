Haberler

Muş'ta Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Muş'ta, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü İ.A, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılağaç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A, saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

