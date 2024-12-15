Muş'ta Hafızlık Eğitimi Alan Kız Öğrencilere 'Hanım Sahabiler' Semineri

Muş'un Varto ilçesinde hafızlık eğitimi alan kız öğrencilere yönelik "Hanım Sahabiler" semineri düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Varto Müftülüğü işbirliğiyle Hacı Şemsettin Bingölbalı Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda düzenlenen seminerde Dr. Öğretim Üyesi Cennet Ceren Öztürk, hafızlık eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Öztürk, "Kadın sahabiler, Peygamber efendimizin yanında olup, İslam'ın ilk dönemlerinde önemli rol oynamıştır. Hafızlık eğitimi alan öğrencilere sahabeleri anlattık. Verimli ve güzel bir seminer oldu. Öğrencilerin memnun kalması bizi mutlu etti." dedi.

İlçe Müftüsü Fatih Arslan da Öztürk'e teşekkür etti.