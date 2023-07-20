Muş'ta Hafif Ticari Araç ile Otomobilin Çarpıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 1'i bebek 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.